Negatieve rente bij spaarrekening mogelijk dé toekomst

Sinds 1 juli 2021 brengen banken van De Volksbank 0,5% rente in rekening op jaarbasis over het saldo dat hoger is dan 100.000 euro. Deze grens lag bij banken van De Volksbank, ASN Bank, SNS en RegioBank, eerder op de grens met 250.000 euro.

Hiermee laat De Volksbank zien dat deze rente aan verandering onderhevig is en dus ook in de toekomst eventueel verder zou kunnen veranderen. Daarom is het belangrijk om je voor te bereiden op zo’n gebeurtenis door bijvoorbeeld te beginnen met deposito sparen of door je geld te beleggen.

Huidige negatieve rente van De Volksbank voor spaarders

Het spaargeld van klanten bij De Volksbank moet door De Volksbank gestald worden bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dat kost aardig wat geld: de rentes die de bank hiervoor moet betalen blijven aanhoudend laag en negatief. Hierdoor was De Volksbank genoodzaakt om per 1 juli dit jaar al meer klanten dan ervoor een negatieve rente te laten betalen, namelijk bij een spaarrekening vanaf 100.000 euro. Klanten blijven namelijk sparen, ondanks de aanhoudende lage rentes. Het is met name door COVID-19 het geval dat mensen spaargeld over hebben gehouden dat ze weg willen zetten voor de toekomst.

De effecten van de lage rentes zijn daarnaast zichtbaar op andere punten in het leven van de gemiddelde Nederlander. Zo is de situatie op de huizenmarkt ook al maanden discutabel omdat de lage hypotheekrente ervoor zorgt dat de huizenprijzen flink hoger liggen. Hoe vervelend dit ook voor de consument is; voor een bank zit er vaak niets anders op om zelf de rentes laag te houden wanneer de ontvangen rentes laag blijven. De kans is er dus dat er in de toekomst óók negatieve rente betaald moet worden voor bedragen onder de 100.000 euro, mocht er niets veranderen.

Begin met deposito sparen voor meer rente op spaargeld

Om dat moment voor te zijn, is er een aantal stappen dat je nu al kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld starten met sparen in een deposito. Wanneer je een bedrag hebt gespaard dat je niet direct nodig hebt, maar waar je wel van wilt profiteren met rente, is het aan te raden om te kiezen voor een deposito. Bij een deposito zet je een bepaald bedrag vast bij de bank voor een bepaalde tijd en tegen een bepaalde rente. Meestal is er een minimuminleg tussen de € 250 en € 2500 met hier en daar uitschieters - voor een Rabo Deposito moet je bijvoorbeeld minstens € 10.000 inleggen en bij CiviBank zelfs € 20.000.

Het grote voordeel van een deposito is dat des te langer je je spaargeld vastzet, des te hoger de spaarrente uit gaat vallen. Je kunt meestal kiezen uit een looptijd van 1 tot en met 20 jaar. Is de looptijd verlopen? Dan ontvang je je spaargeld terug op je rekening. De meeste banken storten de rente op jaarbasis, hoewel er ook banken zijn die maandelijks rente uitkeren in het geval van een deposito. Kort samengevat: begin met deposito sparen wanneer je een aanzienlijk bedrag spaargeld hebt dat je niet direct nodig hebt. Daar krijg je uiteindelijk meer rente voor dan wanneer je het bedrag op de bank laat staan.

Begin met beleggen in aandelen of crypto

Iets wat we de laatste jaren steeds vaker zien, is dat mensen hun geld van de bank afhalen om te beginnen met beleggen in aandelen en obligaties of crypto. Het is voornamelijk cryptocurrency dat het sinds het begin van de coronacrisis goed doet. Dat is niet heel vreemd: door de pandemie daalde het vertrouwen in de wereldwijde economie. Zo bleef de waarde van de Amerikaanse dollar in 2020 dalen door de coronacrisis, waardoor men op zoek ging naar alternatieven om hun geld in te investeren. De cryptomarkt bleek al gauw een interessant alternatief te zijn waarna de waarde binnen no time steeg. Des te meer vraag er immers naar crypto is, des te hoger de waarde ervan komt te liggen.

Wanneer je kiest voor beleggen, moet je wel weten dat dit niet geheel zonder risico is. Sterker nog: beleggen brengt altijd risico met zich mee, of je nu belegt in aandelen of obligaties of in cryptomunten. Daarom is het belangrijk om nooit al je spaargeld in beleggen te storten, zodat je niet al je geld kwijt bent wanneer de markt instort. Ga er altijd voor de langere termijn in en beleg alleen met geld dat je op dat moment kunt missen. Wil je liever voor wat meer zekerheid gaan met je spaargeld? In dat geval is de keuze voor een deposito toch interessanter omdat een deposito altijd meer zekerheid biedt met een afgesproken rente én een afgesproken periode waarin je geld wordt vastgehouden.