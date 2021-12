Rabobank start in januari met aanbieden compensatievoorstel woekerrente

Klanten van de Rabobank die te veel rente hebben betaald over hun krediet, krijgen vanaf januari 2022 een compensatievoorstel van de bank. Zij krijgen 30 dagen de tijd om dit te controleren. Als zij niets van zich laten horen, gaat de bank over tot uitbetaling. De Consumentenbond vindt het een ruimhartige regeling.

De bank berekent het verschil tussen de rente die de klant heeft betaald en wat hij volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) had moeten betalen. Klanten bij wie dat verschil groter is dan 50 euro, krijgen de te veel betaalde rente terug. Daarbovenop vergoedt de Rabobank de rente over de te veel betaalde rente.

Vergoeding vanaf 2001

De regeling geldt voor rentebetalingen vanaf 2001 over de volgende producten: Doorlopend Krediet (inclusief HuisVoordeelKrediet en Studentenkrediet), Krediet op Betaalrekening (inclusief Rabo Exclusief Krediet), Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard. Huidige klanten van de bank of haar dochters Freo en Fideaal hoeven geen actie te ondernemen, zij krijgen automatisch bericht.