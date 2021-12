Ruim helft Nederlanders ziet contant geld voor 2030 verdwijnen

57% van de Nederlanders denkt dat contant geld over ongeveer 8 jaar geheel uit de samenleving verdwenen is. Steeds minder Nederlanders hebben fysiek munt- en briefgeld op zak. Momenteel heeft 82% van de Nederlanders contant geld in hun portemonnee. Ter vergelijking: in 2014 ging het nog om 95%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.000 klanten.