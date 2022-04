Aantal mensen dat belt voor hulp bij geldzorgen in maart verdubbeld

Meer dan 1.500 mensen belden in maart het landelijke telefoonnummer van Geldfit (0800-8115) voor hulp bij geldzorgen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de maand daarvoor. Veel mensen belden naar aanleiding van de hoge energieprijzen en stijgende boodschappenkosten. Zij komen in financiële problemen en vragen hulp. Sinds de oprichting van het telefoonnummer in september 2020, kwamen ruim 10.000 mensen via het telefoonnummer uit bij passende hulp.

Dagelijks bellen mensen naar het telefoonnummer van Geldfit met zorgen over geld. Ze hebben verschillende aanleidingen om te bellen. Frederieke Kokol (teamleider belteam) vertelt: “Twee derde van de bellers belde afgelopen maand naar aanleiding van de hoge energieprijzen en de stijgende kosten voor boodschappen. Soms zijn de verhalen heel schrijnend. Als er een keuze moet worden gemaakt tussen boodschappen, energie of de zorgverzekering, gaan mensen toch in overlevingsstand en kiezen ze voor eten”. Afgelopen maand belde de 10.000e beller naar het gratis telefoonnummer.

Passende hulp

Bellers krijgen een medewerker van Geldfit aan de lijn die naar hun verhaal luistert, met hen meedenkt en hen in contact brengt met passende hulp om grip op hun geldzaken te krijgen. “Meer dan 75% van de hulpvragers die contact opnamen met Geldfit via de telefoon of chat, kunnen meteen zelf stappen zetten via apps, handige websites of een betalingsregeling. Anderen lukt het niet zelf. In dat geval verbinden wij hen direct door naar iemand die hen verder helpt”, vervolgt Kokol. “Zo wordt ongeveer 10% van de bellers gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt via Humanitas, SchuldhulpMaatje of fiKks. Ook verwijzen we zo’n 10% van de bellers door naar de schuldhulpverlening bij de gemeente.”

Wanneer iemand wordt doorverwezen naar passende hulp, vragen de medewerkers van Geldfit of ze diegene mogen terugbellen. “We vragen of de bellers de volgende stap hebben gezet. Soms vinden mensen het toch te spannend om hulp te vragen. Tijdens het tweede gesprek proberen we hen opnieuw te ondersteunen. Ook komen we er soms achter dat de hulp toch niet paste bij de hulpvraag. We zoeken in dat geval samen verder naar een goede oplossing”, vertelt Kokol.