Armoede neemt verder toe, rondkomen voor steeds grotere groep onmogelijk

Ondersteuning opvang Oekraïense vluchtelingen

Daarnaast is de stijging ook een gevolg van de ondersteuning die wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, zo komt naar voren in een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds naar armoedebestrijding onder ruim 1.000 lokale armoedebestrijdingsorganisaties dat periodiek wordt uitgevoerd.

Armoedegrens

Het Armoedefonds ziet een trend dat meer mensen die nog boven de armoedegrens leven financieel steeds meer in de knel komen. Het aantal hulporganisaties dat het aantal hulpvragen ziet dalen, is verder afgenomen van 21% in november 2021 naar 2%. “Nu steeds meer mensen met een goede baan geldproblemen krijgen, moeten we de standaard armoedegrens zien in een ander licht. Dat vraagt veel van hulporganisaties, maar zeker ook van de overheid”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds.

Tekorten dreigen ook bij hulporganisaties

Ook voor het komende half jaar verwacht 86% van de hulporganisaties een verdere toename van hulpvragen. Bij deze organisaties dreigen tekorten zowel op het gebied van voedsel, als op kleding en hygiëneproducten. “We krijgen 25% meer aanvragen dan een jaar geleden. Als de stijging doorzet, ben ik bang dat ik straks niet meer iedereen kan helpen.”, licht Evelien van Hattum van Stop Armoede 053 toe.

Landelijk register hulpbijarmoede.nl

Voor het onderzoek zijn de afgelopen weken enquêtes verstuurd naar ruim 1.000 lokale hulporganisaties die de armoede in Nederland bestrijden. Daarvan hebben 395 organisaties gereageerd. Deze organisaties, opgenomen in het landelijke register van www.hulpbijarmoede.nl, zijn verschillend in grootte, bieden allerlei soorten hulp aan en zijn geografisch verspreid over Nederland.