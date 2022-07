Inflatie stijgt in juli door naar 11,6%, stemming consumenten naar dieptepunt

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in juli 11,6 procent. 'In juni was dat 9,9 procent', zo meldt het CBS vrijdag.

'Eerste raming'

'Dit is een eerste raming op basis van nog onvolledige brongegevens. De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI), worden op 4 augustus gepubliceerd', aldus het CBS.

Stemming consumenten naar dieptepunt, producenten positiever

'Het vertrouwen van consumenten daalde in juli 2022 een fractie verder naar het laagste niveau ooit. Het consumentenvertrouwen lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar', aldus het CBS. Het vertrouwen van producenten was in juli wat positiever dan in juni en lag ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumptie huishoudens, export en investeringen groeien

In mei 2022 hebben consumenten 7,3 procent meer besteed dan in mei 2021. Ze gaven meer uit aan diensten, maar minder aan goederen. De groei is minder groot dan in april 2022. Dat komt onder meer doordat de coronamaatregelen vorig jaar in mei milder waren dan in april. Het volume van de goederenexport was in mei 4,4 procent groter dan in mei 2021. Een maand eerder groeide de export met 1,2 procent. Er werden in mei vooral meer transportmiddelen, chemische en metaalproducten uitgevoerd. In mei 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in woningen, gebouwen en machines.

Productie industrie groeit met 10 procent in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 10,0 procent hoger dan in mei 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 14 procent.

Minder faillissementen in juni

Er zijn in juni 24 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei. Het aantal uitgesproken faillissementen in het eerste halfjaar van 2022 is ruim 2 procent lager dan in de eerste helft van 2021.

Prijsstijging koopwoningen vlakt verder af in juni

Bestaande koopwoningen waren in juni 16,6 procent duurder dan een jaar eerder. In mei kwam de prijsstijging uit op 18,8 procent.

Meer gewerkte uren en vacatures

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal van 2022 in totaal ongeveer 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,9 procent meer dan een kwartaal eerder. Eind maart stonden er 451 duizend vacatures open, 59 duizend meer dan aan het einde van het vierde kwartaal. Hiermee is de toename sterker dan in de twee kwartalen ervoor, en wordt het record van het vorige kwartaal (392 duizend) overtroffen.

Meer werklozen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand. De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het eerste kwartaal 2021 met 5,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.

Bbp groeit in eerste kwartaal 2022 met 0,4 procent

Volgens de tweede berekening van het CBS groeide het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. Vooral de consumptie door huishoudens droeg positief bij. De groei in het eerste kwartaal 2022 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 kwam uit op 6,7 procent. Dat is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de overheidsconsumptie.