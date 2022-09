In juli opnieuw dalende huizenprijzen bij helft gemeenten, ook overbiedingen omlaag

De kentering op de Nederlandse woningmarkt zet door. Uit de maandelijkse woningmarktanalyse van Ortec Finance blijkt dat in juli 2022 voor de tweede maand op rij de huizenprijzen daalden in bijna de helft van de gemeenten. De gemiddelde prijsstijging op jaarbasis was in juli wederom 2% lager dan de maand ervoor en de mate waarin wordt overboden is afgenomen naar het niveau van een jaar geleden.

In 127 gemeenten daalden de huizenprijzen in juli ten opzichte van juni. Dit zijn er niet zoveel als in juni, toen het er 151 waren, maar aanzienlijk meer dan in mei en april, toen er respectievelijk 61 en 22 gemeenten waren met een negatieve prijsontwikkeling. Op provinciaal niveau lieten Overijssel en Flevoland een daling zien. In verschillende gemeenten dalen de huizenprijzen al maanden op rij, op kwartaalbasis zijn dit zelfs 39 gemeenten.

De gemiddelde prijsstijging op maand- en jaarbasis laat een vergelijkbare ontwikkeling zien, net als de overbiedingen en het aantal transacties per maand. Dit wijst erop dat de eerder door Ortec Finance geconstateerde stagnatie van de woningmarkt zich ontwikkelt in de richting van een kentering.

Prijsstijging op jaarbasis gedaald naar 13,6%

De gemiddelde prijsstijging in de periode juli 2021-juli 2022 bedroeg 13,6%, terwijl dit in de periode juni 2021-juni 2022 nog 2% hoger was, namelijk 15,6%. Voor de periode mei 2021-mei 2022 was de gemiddelde prijsstijging met 17,5% zelfs bijna 4% hoger. De prijsontwikkeling op maandbasis vertoont een vergelijkbare trend. In mei was deze 0,7%, in juni 0,2% en in juli 0,25% ten opzichte van de maand ervoor.

Overbiedingen terug op niveau jaar geleden

In navolging van de prijsontwikkeling lopen de overbiedingen eveneens terug na een langdurige periode van stijgingen. Deze ontwikkeling is al een aantal maanden gaande en speelt bij alle woningtypen: appartementen, vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen. Nog steeds wordt er overboden, maar de daling heeft ook hier ingezet. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is bij veel woningtypen het niveau van de overbiedingen gelijk aan dat van een jaar geleden, of zelfs lager.

Daling aantal transacties op jaarbasis

Ten slotte past ook de ontwikkeling van het aantal maandelijkse transacties binnen de trend die Ortec Finance signaleert op de woningmarkt. Hoewel het aantal verkochte woningen met 16.000 transacties in juli iets hoger was dan de maand ervoor, is het ten opzichte van juli 2021 met -13% flink gedaald. Toen werden er nog bijna 19.000 transacties geregistreerd.