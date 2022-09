VEH: Banken blokkeren meeverhuizen lage hypotheekrente

Huizenkopers die hun hypotheekcontract met een lage rente mee willen verhuizen naar hun nieuwe woning, stuiten bij veel banken op een gebrek aan medewerking als hun resterende rentevaste periode korter is dan 10 jaar. Zij rekenen wel op een blijvend lage rente omdat in bijna alle hypotheekvoorwaarden staat dat het lopende rentecontract bij een verhuizing kan worden voortgezet. Als dat onverwacht niet mogelijk is kunnen de maandlasten honderden euro’s per maand hoger worden. Vereniging Eigen Huis eist van banken dat zij de verhuistoezegging nakomen. Dat kan met rentemiddeling. Het beloofde voordeel mag niet vervallen door stroeve interne processen bij geldverstrekkers.