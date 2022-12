Goed voornemen voor 2023: zoek hulp bij het stoppen met roken

Nederlanders zoeken bij het stoppen met roken vooral afleiding in eten, bewegen, het huishouden en hobby’s. Het blijkt uit een peiling van PanelWizard onder ruim 1.300 mensen die de afgelopen jaren succesvol zijn gestopt. Tweederde van hen deed dit zonder hulp, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat stoppogingen tot 77% succesvoller zijn als rokers professionele hulp krijgen. Daarom richt de campagne PUUR rookvrij de aandacht in de aanloop naar het nieuwe jaar – het moment van de goede voornemens – op methodes die een roker helpen te stoppen. Van bewezen stopmethodes tot persoonlijke tips van stoppers zelf.

Allerhande hulpmiddelen

Bijna tweederde (63%) van de Nederlanders zocht afleiding tijdens het stoppen met roken, vooral iets eten (28%), wandelen (19%) en sporten (15%) zijn populair. Vrouwen zoeken vaker afleiding dan mannen en doen dat onder andere door zich bezig te houden met hobby’s (17% tegen 12%), lezen (9% tegen 4%) en het gebruiken van de mobiel (14% tegen 8%). Jongvolwassenen (17%) grijpen tijdens het stoppen met roken nog vaker naar de mobiele telefoon. Om het ‘gemis’ van een sigaret op te vangen hield 9% iets in de hand als een pen, rietje of wortel, 6% stak iets niet-eetbaars als een tandenstoker of roerstaafje in de mond. Op moeilijke momenten zocht 20% hulp bij de partner. Als er erkende hulpmiddelen werden gebruikt was dat vooral de nicotinepleister (30%), medicatie (17%), een stop-app (10%) of hulp van de huisarts (9%).

Professionele hulp

Marc Willemsen, programmahoofd Tabak bij het Trimbos-instituut over de peiling: “Vooral professionele hulp helpt, maar alles waar mensen verder baat bij hebben om van de sigaret of sigaar af te blijven is mooi meegenomen. Hoewel het voor sommige mensen uitkomst biedt, is het natuurlijk niet zo dat de meeste rokers met wortels of wandelen kunnen stoppen. Een tabaksverslaving moet je niet onderschatten. Stoppen is niet eenvoudig, zeker als iemand al langere tijd rookt. Een goede plek om te beginnen bij de zoektocht naar hulp is de Stoplijn. Daar krijgen mensen tips en adviezen om het roken voorgoed vaarwel te zeggen.”

Gezonde start

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS steekt toekomstige stoppers een hart onder de riem: “Veel mensen proberen aan het begin van het nieuwe jaar te stoppen met roken. Dat is top maar echt niet eenvoudig weet ik uit de ervaringen van rokers en artsen. Je hoeft het niet op eigen houtje te doen, je kunt bijvoorbeeld met je huisarts overleggen welke stopmethode voor jou het beste kan werken. Ik wens iedereen heel veel succes met deze gezonde start van het nieuwe jaar!”

Over de peiling

Deze peiling werd uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van het ministerie van VWS onder Nederlanders die de afgelopen twintig jaar succesvol zijn gestopt met roken. De 1.313 respondenten zijn representatief verdeeld naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie. Doel van het onderzoek was het vinden van tips en tricks voor het stoppen met roken, zodat toekomstige stoppers daar hun voordeel mee kunnen doen.