Steeds meer moeilijk vervulbare vacatures

Werkgevers hebben steeds meer moeite om vacatures te vervullen. In 2022 was ruim de helft van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. Dat blijkt uit het UWV werkgeversonderzoek onder ruim 4500 werkgevers. Vacatures zijn vooral moeilijk vervulbaar door een gebrek aan reacties van sollicitanten en in mindere mate omdat sollicitanten niet beschikken over de juiste vaardigheden, vakkennis of werkervaring. Werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures passen vaker dan een jaar eerder arbeidsvoorwaarden en functie-eisen aan.

Afgelopen jaar was 58% van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. In 2021 was dit aandeel nog 55%. Arbeidsmarktadviseur Erica Maurits: ‘De krapte op de arbeidsmarkt is in 2022 op een hoogtepunt terecht gekomen. In het tweede kwartaal was de krapte zelfs zo groot dat er veel meer vacatures waren dan werkzoekenden en dat er in alle beroepsgroepen sprake was van een krappe arbeidsmarkt. Dit droeg eraan bij dat bijna zes op de tien ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar waren.’

Oorzaken van moeilijk vervulbare vacatures

Volgens 84% van de werkgevers zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten reageren. In mindere mate geven werkgevers aan dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn omdat sollicitanten niet over de juiste vaardigheden beschikken (45%) of niet over voldoende vakkennis (35%).

Beweging in gedrag werkgever in oplossen moeilijk vervulbare vacature

Doordat ruim de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar is zijn werkgevers genoodzaakt oplossingen te vinden. Zo laat 87% van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures de vacature langer openstaan en zet 69% andere wervingskanalen in. Ook verdeelt 42% het werk onder zittende werknemers.

Werkgevers zijn in 2022 ook anders gaan kijken naar wat ze vragen en wat ze bieden aan sollicitanten. Het aandeel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures dat de arbeidsvoorwaarden of functie-eisen aanpaste lag iets hoger dan het jaar ervoor.