Omzet industrie in eerste kwartaal 4 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2023 was de omzet van de industrie 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat was minder dan in de eerdere kwartalen de afgelopen twee jaar. Wel zijn de omzetverwachtingen positiever dan in het voorgaande kwartaal. Industriële producenten verwachten in het tweede kwartaal van 2023 een hogere omzet te behalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meer faillissementen

Het aantal uitgesproken faillissementen is aanzienlijk toegenomen. In 2022 tot en met het derde kwartaal schommelde het aantal uitgesproken faillissementen in de industrie per kwartaal tussen de 27 en 39. In het vierde kwartaal van vorig jaar waren dat er al 61, in het eerste kwartaal van dit jaar 80. Dat is bijna drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2022.

Omzettoename in de meeste hoofdbranches

De omzet van de voeding- en genotmiddelenindustrie steeg met 20,3 procent aanzienlijk harder dan de andere branches in de industrie. Sommige branches in de industrie zetten minder om ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar, vooral de raffinaderijen en chemie (-8,6 procent) en metaal (-3,2 procent). Dat terwijl de afzetprijzen in deze branches stegen met respectievelijk 0,6 procent en 4,9 procent.

De omzet van de drankenindustrie steeg met 21,7 procent en de voedingsindustrie met 20,6 procent. De afzetprijzen in deze deelbranches zijn gestegen: in de drankenindustrie met 14,4 procent en in de voedingsindustrie met 15,4 procent.

De afzetprijzen stegen het hardst in de hout- en bouwmaterialenindustrie, namelijk met 15,5 procent. De afzetprijzen in de raffinaderijen en chemie stegen het minst, namelijk met 0,6 procent.