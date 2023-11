'Grote banken maken flinke winsten en laten spaarder in de kou staan'

Hoewel de grote banken in het derde kwartaal van 2023 opnieuw hoge winsten boekten, merken spaarders hier weinig van. Dat constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “ING en ABN AMRO rapporteerden de afgelopen dagen opnieuw hoge winsten. Toch blijft de gemiddelde spaarrente op een spaarrekening bij ING, ABN AMRO of Rabobank hangen op maximaal 1,5 tot 1,7 procent. Ondertussen staat de rente bij de Europese Centrale Bank op 4 procent en kun je als Nederlandse spaarder bij buitenlandse banken meer dan 3 procent rente krijgen”, vertelt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. “De grote banken in Nederland houden de spaarrente dus echt veel te laag.”