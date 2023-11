Prijzen koopwoningen 2,3 procent lager dan jaar eerder

In oktober 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 2,3 procent lager dan in oktober 2022. De prijsdaling vlakte daarmee opnieuw af. Ten opzichte van september 2023 stegen de prijzen in oktober met 0,7 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,7 procent ten opzichte van september

Ten opzichte van september is de prijsindex bestaande koopwoningen in oktober met 0,7 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend tot augustus 2022. Toen sloeg de trend om, maar de afgelopen vijf maanden zijn de prijzen weer gestegen. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in oktober 92,0 procent hoger.

Meer transacties bestaande koopwoningen in oktober

Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 15 705 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden zijn 147 590 woningen verkocht, bijna 6 procent minder dan in dezelfde periode van 2022.

In oktober was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 424 521 euro. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. In tegenstelling tot de prijsindex, wordt er bij de gemiddelde transactieprijs geen rekening gehouden met kwaliteitsverschillen van woningen. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen kan daarom beter de prijsindex gebruikt worden.