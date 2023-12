Rabobank-medewerkers krijgen extra loonsverhoging vanwege inflatie

In december krijgen ze al een eenmalige uitkering van 2.500 euro bruto. En in april 2024 – nog tijdens de looptijd van de huidige cao – gaan de lonen extra omhoog met 5,5%. ‘Heel mooi dat we deze extra afspraak nu hebben gemaakt. Vanwege de hoge inflatie is dat ook hard nodig’, zegt onderhandelaar Ellen Jonker van CNV Vakmensen.