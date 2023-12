Duitse reizigers gaven 2,9 miljard euro uit in Nederland in derde kwartaal

Duitse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2023 ruim 2,9 miljard euro uit tijdens hun verblijf in of bezoek aan Nederland. Dit is 15 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Mede door hogere prijzen waren deze Duitse bestedingen nooit eerder zo hoog. Omgekeerd besteedden Nederlandse vakantiegangers, dagjesmensen en zakenreizigers in Duitsland 1,2 miljard euro aan goederen en diensten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over internationale handel in diensten.

De uitgaven aan goederen of diensten door buitenlandse reizigers tijdens hun verblijf in Nederland, inkomend reisverkeer, worden gezien als export van diensten. In de totale internationale dienstenhandel behoort het reisverkeer tot de vijf belangrijkste dienstensoorten in 2023. Het reisverkeer heeft een aandeel van 8 procent in de Nederlandse uitvoer van diensten en maakt 11 procent uit van de Nederlandse diensteninvoer.

Alle buitenlandse reizigers besteedden in het derde kwartaal van 2023 opgeteld meer dan 6 miljard euro in Nederland. Duitsers waren goed voor bijna de helft van de reisbestedingen in Nederland in het derde kwartaal. Reizigers uit Belgiƫ en het Verenigd Koninkrijk vullen de top 3 aan. De bestedingen uit deze drie landen waren goed voor 60 procent van de exportwaarde aan reisverkeer. Omgekeerd is Duitsland het land waar Nederlandse reizigers in de zomermaanden van 2023 het meeste geld uitgaven, (16 procent van de bestedingen van reizigers). Frankrijk en Spanje volgden met respectievelijk 13 en 10 procent. In totaal gaven Nederlanders 7,6 miljard euro uit in het buitenland.

Bestedingen buitenlandse reizigers in Nederland hoger dan voor corona

In het derde kwartaal van 2023 waren de bestedingen van buitenlandse reizigers in Nederland 25 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019. Door de coronamaatregelen vielen deze fors terug in 2020 en 2021. Ook het uitgaand reisverkeer is aan een opmars bezig, maar bereikte het pre-coronaniveau nog net niet.