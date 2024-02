Bij deze banen kun je meteen aan de slag zonder werkervaring

Er zijn ruim 1800 openstaande vacatures waar je meteen aan het werk kunt zonder relevante ervaring. In plaats daarvan wordt gekeken naar criteria als vaardigheden en interesses. Dat blijkt uit data van Nationale Vacaturebank. Je kunt bijvoorbeeld meteen aan de slag als supply planner, als docent in het onderwijs of als sales advisor automotive bij ASML. Banen waar je ook meteen boven modaal verdient.

Veruit de meeste banen beschikbaar in de technische sector, onderwijs valt op

Binnen de sector techniek zijn veruit de meeste vacatures zonder werkervaring beschikbaar. Het gaat hier om ruim een kwart van het totale aanbod. Zo kun je zonder werkervaring bijvoorbeeld aan de slag bij ASML als systeeminstallateur. Verder is er veel vraag naar operators, engineers en monteurs.

Op plaats twee staat de sector logistiek, goed voor bijna 16 procent van de openstaande vacatures. Binnen de top 5 valt onderwijs op. Met een kleine 200 openstaande vacatures zonder werkervaring goed voor ruim 10 procent. Een verklaring is de aanhoudende krapte binnen de sectoren.

Vaardigheden of kennis worden belangrijker dan aantal jaren ervaring

Werkervaring gold lang als belangrijke voorwaarde bij een vacature. Maar er is dus een omslag gaande. Suzanne van Malsen van Nationale Vacaturebank legt uit waar de trend vandaan komt: ‘’Bedrijven kiezen hiervoor, omdat ze op die manier een grotere groep mensen aanspreken. Vaak zijn deze mensen extra gemotiveerd om aan de slag te gaan en bedrijven bieden ze, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt, graag deze kans. Zo kan je als je talent ziet, toch direct in actie komen en iemand binnenhalen.’’

Top 5 sectoren openstaande vacatures zonder werkervaring

Techniek 26%

Logistiek 15,7%

Klantenservice 12,2%

Onderwijs 10,6%

Administratie 8,3%

Bas van de Haterd is oprichter en expert arbeidsmarkt bij Digitaal-Werven. Hij ziet dat werkervaring steeds vaker op een andere manier wordt gedefinieerd. ‘’Onderzoek laat zien dat werkervaring uitgedrukt in jaren niet garant staat voor prestaties. Stel je voor dat je 11 jaar lang derde keeper bent geweest bij een grote voetbalclub. Maar in die tijd heb je maar 2 wedstrijden gespeeld. Toch staat op je CV ruim een decennium aan werkervaring. Wat zegt dat over je kunnen? Vrij weinig denk ik. Werkgevers beginnen dit ook te zien.’’

Jan Modaal zonder werkervaring

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde op Prinsjesdag dat de gemiddelde Nederlander dit jaar zo’n 3500 euro bruto per maand gaat verdienen. Dat komt neer op ruim 42.000 euro per jaar. Ook zonder werkervaring blijkt dat haalbaar. Zo verdient een docent de dikste boterham. Met een bruto salaris van tussen de 4.500 en 5.500 euro komen ze flink boven het modaal maandsalaris uit. Ook een zonnepanelen installateur krijgt iedere maand een bedrag boven modaal bijgeschreven. Het gaat hier om iets meer dan 4.100 euro. Andere banen waar je, zonder werkervaring, modaal of meer verdient zijn bijvoorbeeld controller, glasvezelmonteur en supply planner. Het maandinkomen varieert tussen de 3.500 en 4.000 euro.

Meer vacatures zonder werkervaring dan een jaar eerder

Hoewel deze trend niet helemaal nieuw is, ziet Nationale Vacaturebank over het afgelopen jaar een stijging. Waren er in januari 2023 iets meer dan 1 procent openstaande vacatures zonder werkervaring, daar bedraagt dat een jaar later ruim 10 procent.

‘’Een directe aanleiding is de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt,’’ aldus Van Malsen van Nationale Vacaturebank. ‘’Daarom worden werkgevers creatiever om de gaten op te vullen. Je ziet dat werkgevers kiezen voor leren op de werkvloer. Zo kan het zijn dat iemand in eerste instantie niet over de juiste vakkennis beschikt. Maar door een kwalitatief traject en goede begeleiding leer je tijdens het werk de benodigde vaardigheden.’’

Expert arbeidsmarkt Van de Haterd vindt de vermindering in vraag naar werkervaring bij vacatures over het algemeen positief. ‘’Ik denk dat je je voor veel functies kunt afvragen of vooraf gestelde eisen wel nut hebben. Met name aan de onderkant van de markt zie je dat open-hiring een bevorderlijk effect heeft. Daarnaast biedt het in de breedte kansen voor alle werkzoekenden.’’