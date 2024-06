'Kleine supermarkten hard geraakt door verbod op tabaksverkoop'

Vanaf 1 juli 2024 geldt een verbod op de verkoop van tabaksproducten in supermarkten. Het verbod raakt met name de kleine supermarkten en hun klanten. Supermarkten moeten nu met nieuwe strategieën komen om de impact op hun omzet zo klein mogelijk te maken. Voor klanten betekent het tabaksverbod een verandering in hun winkelervaring. Dit zegt Dirk Mulder specialist Trade & Retail bij ING.

Door het verbod is het voor rokers niet langer mogelijk hun tabaksproducten tijdens het boodschappen doen in dezelfde winkel te kopen. Zij moeten op zoek naar een apart tabaksverkooppunt in de buurt. Dit kan voor ongemak zorgen bij consumenten die gewend zijn aan het gemak van één-stop-winkelen.

Uitdaging voor supermarkten

Supermarkten staan voor de uitdaging hun bedrijfsmodel aan te passen. Een direct gevolg van het tabaksverbod is een mogelijke daling van de omzet. Tabaksproducten zijn namelijk vaak impulsieve aankopen tijdens het boodschappen doen en dragen daardoor - soms zelfs fors - bij aan de omzet.

Maar ook het verlies van klanten kan een gevolg zijn van het verbod. Zo vrezen vooral de buurtsupers dat klanten hun boodschappen ergens anders gaan doen waar tabak wel wordt verkocht. Grote supermarkten hebben daar minder last van en kunnen het binnen andere categorieën opvangen.

Meer focus op gezond imago

Supermarkten doen er goed aan hun assortiment te verbreden en te vernieuwen. Bijvoorbeeld met de verkoop van gezondere producten, foodservice en gemak. De vraag naar een gezonde levensstijl stijgt onder consumenten. Door meer focus te leggen op verse, lokale producten en biologische voeding kunnen supermarkten een nieuw imago creëren dat (beter) aansluit bij de groeiende vraag naar een gezonde levensstijl. Het ontmoedigen van roken kan voor rokers een extra stimulans zijn om te stoppen en te kiezen voor een gezondere levensstijl.