Groei arbeidsproductiviteit neemt steeds minder toe in afgelopen 50 jaar

Afgelopen tien jaar bijna geen groei meer

In de afgelopen 50 jaar is de arbeidsproductiviteit meer dan verdubbeld. Deze toename is vooral behaald tussen 1974 en 2013, toen de arbeidsproductiviteit jaarlijks met gemiddeld 1,5 procent toenam. In de afgelopen tien jaar nam de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 0,4 procent per jaar toe. 'De vertraging van de productiviteitsgroei speelt in de meeste bedrijfstakken', zo aldus het CBS op basis van een analyse in het kader van het 125-jarig jubileum.

Daling arbeidsproductiviteit met 1,3 procent in 2023

In 2023 daalde de arbeidsproductiviteit met ruim 1,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is de een na grootste daling van de arbeidsproductiviteit in de afgelopen 50 jaar. Alleen in 2009 was tijdens de financiële crisis de daling van de arbeidsproductiviteit groter, namelijk 2,2 procent.

Toegevoegde waarde per gewerkt uur

De arbeidsproductiviteit van de totale economie is de toegevoegde waarde per gewerkt uur. De productiviteit kan worden verhoogd door bijvoorbeeld de inzet van beter opgeleid of meer ervaren personeel, meer machines of door innovatie. Binnen de dienstverlening is over het algemeen sprake van minder arbeidsproductiviteitgroei omdat het bij deze bedrijfstakken lastiger is om technologie en innovatie toe te passen. Binnen de Nederlandse economie is het aandeel van dienstverlenende sectoren steeds groter geworden in de afgelopen 50 jaar.