Auto- en motorbranche ziet omzet voor het eerst in drie jaar dalen

De auto- en motorbranche boekte over het tweede kwartaal van 2024 een omzetdaling van 3,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Het is de eerste omzetdaling in drie jaar tijd. De grootste omzetdaling werd gemeten in deelsector handel en reparatie van personenauto’s, de grootste deelmarkt in de branche. Daar werd een omzetdaling van 5,3 procent genoteerd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzetdaling in de auto en motorbranche gedurende het tweede kwartaal 2024 hangt vooral samen met de hoge omzetten een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2023 steeg de omzet vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor nog met 35 procent. Dit kwam onder andere doordat openstaande orders werden weggewerkt en door prijsstijgingen van onderdelen. Inmiddels zijn er beperkte prijsdalingen en de tijd van schaarste op de automarkt is voorbij. De prijzen van elektrische auto’s, ook die van elektrische occasions, gaan naar beneden.



Dat de deelmarkt gespecialiseerde reparaties wel een hogere omzet boekte (+9,6 procent), heeft onder andere te maken met de veroudering van het wagenpark. De gemiddelde leeftijd van personenauto’s is toegenomen. Oudere personenauto’s hebben meer en vaker onderhoud nodig. Onderhoud van personenauto’s wordt ook steeds ingewikkelder. Daarnaast werden er ook minder nieuwverkopen geregistreerd in het tweede kwartaal.

Ondernemersvertrouwen weer negatiever

Het ondernemersvertrouwen in de auto- en motorbranche was aan het begin van derde kwartaal negatiever (-5,2 procent) dan aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 (-3,7 procent).



Vergeleken met andere branches waren de ondernemers in de auto- en motorbranche minder optimistisch over de economische vooruitzichten op de korte termijn. In het begin van het derde kwartaal 2024 was het ondernemersvertrouwen over alle bedrijfstakken -3,4.

Nog altijd een gespannen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de auto-en motorbranche blijft gespannen. Aan het begin van het derde kwartaal zei ongeveer 56 procent van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Dit is weer meer dan aan het begin van het tweede kwartaal, toen was het rond de 50 procent.



Het aantal vacatures is blijft hoog. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2024 waren er 8,3 duizend vacatures. Dit zijn er 300 minder dan aan het einde van het eerste kwartaal van 2024.