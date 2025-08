Inflatie in juli 2,9 procent bij snelle raming

De inflatie in juli 2025 was 2,9 procent bij de snelle raming, meldt het CBS. Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In juni was de inflatie 3,1 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in juli met 1,3 procent ten opzichte van juni.



Prijsontwikkelingen op korte termijn



Bij de snelle raming stegen de prijzen voor consumenten in juli met 1,3 procent ten opzichte van juni. Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in andere maanden. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging.



Prijsontwikkeling productgroepen



Bij de snelle raming is ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Dit zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 12 augustus wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.Snelle raming HICP

Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). De snelle raming van de inflatie in Nederland volgens de HICP was in juli 2,5 procent. In juni was de inflatie volgens de HICP 2,8 procent.

Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Er zijn ook andere verschillen, die in 'Verschillen tussen cijfers over consumentenprijzen' worden toegelicht.