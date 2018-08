Bij één op de vijf operaties gaat iets mis

Last

'Van de 955 mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan zeggen er ruim 200 dat het (bijna) mis ging bij de operatie', aldus Patiëntenfederatie Nederland. Driekwart van de mensen bij wie het mis ging heeft daar last van gehad. Ze hadden lichamelijk letsel, psychische klachten of ongemak.

Verlamd geraakt

Een van hen: “Er is tijdens de operatie een zenuw geraakt in mijn rug waardoor ik verlamd ben geraakt aan de linkerkant en nu in de rolstoel zit en er niet meer uit kom.” Een ander: “Ik kreeg een operatie aan mijn arm en alles was voorbereid, maar aan de verkeerde kant.” Een derde ontdekte na de operatie dat zij morfine kreeg, terwijl in het dossier staat dat ze dat niet mag hebben.

Communicatie moet beter

Toch zijn patiënten die voor een operatie naar het ziekenhuis gaan over het algemeen tevreden over de gang van zaken rond de operatie. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Het gaat dan vooral over de communicatie. Communicatie tussen artsen en verpleegkundigen, maar ook met patiënten en familieleden. Ook komt het voor dat patiënten voor de operatie met een andere arts contact hebben dan de dokter die de ingreep doet. En iets meer dan tien procent van de mensen weet niet wie het aanspreekpunt is bij vragen.

Kan en moet beter

Dat kan en moet beter, vindt de Patiëntenfederatie. Er moet duidelijke informatie zijn voor de patiënt en familie over de gang van zaken rond de operatie. Zorgverleners moeten beter met elkaar praten over de patiënt en de operatie. Zo kunnen fouten worden voorkomen.

Masker

Ook moet er altijd voorafgaand aan de operatie contact zijn tussen de patiënt en de arts die opereert. Uit het onderzoek: “De dokter had een masker voor en ik kon niet zien of het een man of een vrouw was. Ik had verwacht dat de dokter die mij behandelde de operatie zou doen, maar dit was een vreemde dokter.” Aan het onderzoek deden 955 mensen mee. Van hen was 52 procent vrouw. De meerderheid is tussen de vijftig en de zeventig jaar en 88 procent heeft een of meer chronische aandoening(en).