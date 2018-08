Diepe rimpels in voorhoofd voorspellen hartproblemen

Mensen met ‘veel diepe rimpels’ hebben mogelijk zelfs 10 keer zoveel kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten, schrijft hoofdonderzoeker Yolande Esquirol van het Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse.

Er is geen duidelijke reden voor de link, maar een theorie is dat het te maken zou kunnen hebben met de verharding van de slagaders van het lichaam als gevolg van de opbouw van plaque. Omdat de bloedvaten in het voorhoofd zo klein zijn, kunnen ze gevoeliger zijn voor een dergelijke opeenhoping, wat betekent dat rimpels een vroeg teken van hun vroegtijdige veroudering kunnen zijn, aldus de onderzoeker.

De onderzoekers benadrukken dat bloeddruk en cholesterolgehalte nog altijd betere voorspellers zijn van hart- en vaatziekten, maar dat rimpels een bijkomende indicator kunnen zijn.

Het risico op hartziekten neemt toe naarmate mensen ouder worden, maar levensstijl en medische interventies kunnen het gevaar verlichten. Het advies wat de onderzoekers meegeven is meer bewegen of gezonder eten.