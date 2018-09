Nieuwe Belgische technologie verbetert diagnose na hersenscan

Radiologen maken al jaren gebruik van MRI-hersenscans. De technologie is bijzonder nuttig, maar vandaag is het bijna onmogelijk om opeenvolgende scans van een patiënt met elkaar te vergelijken. 'Het VisieLab van UAntwerpen wil daar verandering in brengen. De onderzoeksgroep coördineert B-Q MINDED, een Europees project om via nieuwe technologie tot een betere diagnose te komen', zo meldt de Universiteit Antwerpen dinsdag.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

MRI-scans – MRI staat voluit voor magnetic resonance imaging – maken al sinds de jaren tachtig deel uit van de moderne geneeskunde. De hersenscans die op deze manier gemaakt worden, zijn bijzonder nuttig voor radiologen, maar ze hebben hun beperkingen.

'Vandaag worden bijna uitsluitend kwalitatieve hersenscans genomen bij patiënten,' weet prof. Jan Sijbers (UAntwerpen). Hij leidt VisieLab, een onderzoeksgroep gespecialiseerd in beeldreconstructie, verwerking en analyse. 'De beeldintensiteit – of het contrast – van de verschillende hersenweefsels is daardoor slechts relatief, omdat het afhangt van de instellingen van de scanner en de software. Daarom kan een radioloog wel afwijkingen binnen één beeld detecteren, maar is het bijna onmogelijk om het contrast te vergelijken tussen opeenvolgende scans van een patiënt, laat staan tussen verschillende patiënten.'

Tijdverlies vermijden

Maar het kan beter. Sijbers: 'Er bestaan MRI-methoden waarbij het contrast rechtstreeks gerelateerd is aan de onderliggende biofysische eigenschappen van het hersenweefsel. Deze kwantitatieve scans bieden veel potentieel om de diagnose te verbeteren. Alleen vergt de opname van deze kwantitatieve scans een veel langere scantijd, omdat het contrast ‘gekalibreerd’ moet worden.'

Tijdverlies moet natuurlijk vermeden worden, en dat lukt ook dankzij de innovatieve beeldverwerkingsalgoritmes die binnen VisieLab ontwikkeld werden. 'We konden de opnametijd al met de helft verminderen. In het kader van het project B-Q MINDED gaan we de algoritmes verder verfijnen. Tegen 2022 moet dat, mede door de nauwe samenwerking met de industrie, leiden tot snellere en betere MRI-diagnoses bij patiënten.'

Best geklasseerd

Binnen het project zal de Universiteit Antwerpen samenwerken met de Universiteit van Leeds, het Erasmus MC, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Jülich Forschungszentrum. Bovendien zijn er meerdere industriële partners actief betrokken: Siemens Healthineers, Icometrix, Quantib en MR Solutions. Europa maakt 3,9 miljoen euro vrij voor het project, en gelooft er helemaal in: in een competitief Europees selectieproces (slechts 6% van de projecten werd gehonoreerd) werd B-Q MINDED als beste geklasseerd van de 394 ingediende projecten.