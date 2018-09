UMC Utrecht: Tijgermug vaker 'op vakantie' in Nederland

Hulp reizigers gevraagd

In Nederland zijn exotische muggen geen uitzondering meer. De aantallen zijn nog niet heel groot maar ze worden steeds vaker aangetroffen', aldus het UMC Utrecht. De onderzoekers vragen daarom hulp van reizigers die in het komende jaar naar exotische landen gaan waar deze muggen nu al ziekten als het dengue en zikavirus verspreiden.

800 reizigers gezocht

Het UMC Utrecht en het RIVM zoeken reizigers voor deelname aan onderzoek (ZIeKA monitor) naar exotische virusinfecties. Vanaf najaar 2018 zoekt hoofdonderzoeker Patricia Bruijning 800 reizigers die dagelijks een eenvoudig en digitaal logboek willen bijhouden over hun fysieke gesteldheid. De deelnemende reiziger wordt gevraagd om gedurende de reis via een mobile applicatie (ZIeKA monitor) te registreren of er klachten en symptomen zijn die wijzen op een muggenoverdraagbare infectie.

Vermoeden infectie

Wanneer er een vermoeden ontstaat van een muggenoverdraagbare infectie op basis van de ingevulde klachten en symptomen komt de reiziger in aanmerking voor deel twee van de ZIeKA monitor; de bloedtest. In het tweede deel van dit onderzoek zal de deelnemende reiziger, die klachten heeft ontwikkeld tijdens of net na de reis, worden gevraagd bij thuiskomst met een vingerprik eenmalig een beetje bloed af te staan om de aanwezigheid van virussen en antistoffen daartegen in het bloed te bepalen. Aanmelden voor het onderzoek kan via www.muggenwijsopreis.nl. Om voldoende reizigers te rekruteren wordt samengewerkt met verschillende reisorganisaties en travel clinics en is een campagne via Facebook gestart.

Virusinfecties

In de afgelopen decennia is het aantal en het risico op virusinfecties onder mensen substantieel toegenomen. Verschillende factoren zijn hierop van invloed, zoals klimaatverandering, pathogeen aanpassing, verbeterde diagnostische testen en de toegenomen mobiliteit van mensen en goederen. Tot heel recent waren deze infecties weinig relevant voor mensen die niet in de tropen leven, maar dit is veranderd. Omdat muggen uit exotische landen steeds vaker voorkomen in Nederlanden en deze muggen zich steeds beter kunnen handhaven binnen Europa wordt de kans dat infecties zoals Dengue gaan voorkomen in Nederland groter. Met name de Aedes Albopictus, de tijgermug, is een significante zorg voor de Nederlandse publieke gezondheid. Het risico dat deze mug zich ook gaat vestigen in Nederland wordt steeds groter.

Onderzoek (ZIeKA monitor)

Het is de bedoeling om met dit onderzoek het aantal virusinfecties in kaart te brengen onder terugkerende reizigers uit gebieden waar deze muggen voorkomen. Een ziek persoon kan de opgelopen infectie via een muggenbeet weer op een tijgermug overdragen, die vervolgens een ander persoon kan besmetten. Omdat de tijgermug steeds vaker voorkomt neemt de kans op een infectie op deze manier toe. In Zuid-Europa zijn op deze manier al verscheidene uitbraken van Dengue (Madeira, Frankrijk, Kroatie) en Chikungunya (Italië en Frankrijk) ontstaan.

Nieuwe methode onderzoek

Het onderzoek maakt gebruik van een nieuw recruitment en surveillance strategie en een innovatieve dataverzamelingstool (mobiele applicatie) die in de toekomst mogelijk ook breder ingezet kan worden voor vroege risicosignalering van andere opkomende infecties in specifieke regio's. Een tweede doel van dit onderzoek is daarom om in te schatten of deze recruitment en monitorings-strategie met behulp van de mobiele applicatie bruikbaar is voor toekomstige inzet van vroege uitbraak risicobeoordelingen (rapid outbreak risk-assessments) van opkomende infecties.