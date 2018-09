Tekort aan populaire anticonceptiepil

Er zijn problemen bij de productie van deze pil. Dit meldt de NOS donderdag. Het gaat om de meestgebruikte anticonceptiepil in Nederland. In de pil zitten de werkzame stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel. De fabrikanten kunnen deze pil niet meer leveren aan de groothandel. Dus als voorraad bij de apotheek op is, kan de pil niet worden ingekocht bij de groothandel. Deze pil is vaak de eerste keus van huisartsen om aan vrouwen voor te schrijven. Maar ook de merkvariant van de pil (microgynon 30) is slecht leverbaar.

Tekort duurt waarschijnlijk niet lang

Het tekort zal waarschijnlijk niet lang duren, mogelijk komt de eerste levering van de pil volgende week. Vorig jaar was er 732 keer een tekort aan een geneesmiddel. Dit leidde tot onvrede bij de apotheken. Volgens de apothekersorganisatie KNMP is een van de redenen van de tekorten dat de prijzen in Nederland relatief laag zijn. Nederland zou daardoor een weinig aantrekkelijke markt zijn. Daardoor worden voorraden laag gehouden en ontstaan er bij een hapering in het productieproces snel tekorten, aldus KNMP.