Een op de vijf jonge artsen krijgt te maken met een burn-out

Dit schrijft het AD donderdag. Het onderzoek werd gedaan door de belangenvereniging De Jonge Specialist. Er werd gekeken naar de arbeidsomstandigheden van jonge artsen. Er werden 958 jonge artsen, ziekenhuis-apothekers, klinisch fysici en chemici ondervraagd. Gemiddeld waren zij 32 jaar oud en veelal vrouw. Twintig procent van hen gaf ook aan dat ze niet opnieuw voor de studie geneeskunde zouden kiezen.

Burnout vaak niet bespreekbaar

Het is niet alleen de hoge werkdruk die tot burn-outklachten leidt, maar ook de disbalans tussen werk en privé. En als een arts door omstandigheden als ziekte of zwangerschap langere tijd niet kan werken, wordt er zelden vervanging geregeld. Bestuurslid Vicky Soomers van De Jonge Specialist in de krant: 'Op deze manier worden de andere dokters extra belast, waardoor de kans nog groter is dat ook zij gezondheidsklachten krijgen. Wij vinden dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken'. Daarnaast geeft vieertig procent van de artsen die nu thuiszitten aan onvoldoende tijd te krijgen om te herstellen. Volgens hen is een burn-out niet bespreekbaar en reden om een arts uit de opleiding te werken.