Steeds minder mensen halen de griepprik

In 2017 hebben opnieuw minder mensen de griepprik gehaald dan het jaar ervoor. Sinds 2008 daalt het aantal personen dat gevaccineerd wordt elk jaar met een paar procent. Van de mensen met een hoog risico op complicaties bij griep – door hun leeftijd of door een medische aandoening – haalde in 2008 nog 72% de griepprik; in 2017 was dit nog maar 50%. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Bij de groep mensen van 60 tot 64 jaar die geen hoog risico lopen op complicaties door een medische aandoening, was de opkomst het laagst: slechts 26% haalde de griepprik. De hoogste opkomst was er bij de groep mensen boven de 65 jaar die een hoog risico lopen op complicaties door een medische aandoening: van hen haalde 70% in 2017 de griepprik.

Nationaal Programma Grieppreventie (NPG)

Sinds 1997 kent Nederland het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG). Jaarlijks worden mensen met bepaalde chronische aandoeningen en 60-plussers door hun huisarts uitgenodigd voor de griepvaccinatie. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM voert de landelijke regie over het NPG. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van VWS.

Monitor griepvaccinatie 2017

De monitor griepvaccinatie 2017 is uitgevoerd door het Nivel in opdracht van het RIVM. Voor de Monitor griepvaccinatie 2017 heeft het Nivel gegevens gebruikt van meer dan 800.000 patiënten uit 205 huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn. Deze gegevens uit de elektronische medische dossiers van de deelnemende huisartsenpraktijken zijn gepseudonimiseerd en dus niet direct herleidbaar tot personen. Met de gegevens heeft het Nivel de doelgroep voor griepvaccinatie én het aantal personen dat is gevaccineerd in kaart te gebracht.