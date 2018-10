Meerderheid van patiënten met acne krijgt medicatie voorgeschreven

Acne komt voor bij 13 op de 1.000 ingeschreven patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Meer dan de helft van de patiënten met acne (56%) die naar de huisarts gaan, krijgt een medicijn voorgeschreven. Het meest voorgeschreven middel is clindamycine.

Huidklachten en -aandoeningen komen veel voor: bijna de helft van de ingeschreven patiënten komt wel eens bij de huisarts met een huidaandoening of huidklacht. Hierbij kun je denken aan wratten, insectenbeten, eczeem en psoriasis. In deze Week van de Huidtherapie (6 tot en met 13 oktober) heeft het Nivel ingezoomd op de huidaandoening acne. Acne is een van de bekendste huidaandoeningen en wordt gekenmerkt door het voorkomen van veel (jeugd)puistjes.

Acne komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen

Vrouwen komen vaker bij de huisarts met huidaandoeningen dan mannen, 54% ten opzichte van 46%. Zeker acne komt bij vrouwen (69%) vaker voor dan bij mannen (31%).

Meerderheid patiënten krijgt medicatie tegen acne

De meerderheid van de patiënten met acne (56%) krijgt hier medicatie voor. Huisartsen kiezen hierbij het meest voor het middel clindamycine, een antibioticum dat als lotion of gel op de huid kan worden aangebracht.