High-tech armband kan levens epilepsiepatiënten redden

Hij wordt de nachtwacht genoemd, een nieuwe high-tech armband, ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, die 85 procent van alle ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen detecteert. 'Dat is een veel betere score dan elke andere technologie die momenteel beschikbaar is', zo meldt de Technische Universiteit Eindhoven vrijdag.

Dodelijke nachtelijke slachtoffers verminderen

De betrokken onderzoekers denken dat deze armband het wereldwijde aantal onverwachte nachtelijke dodelijke slachtoffers bij epilepsiepatiënten kan verminderen. Ze publiceerden deze week de resultaten van een prospectieve trial in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology .

SUDEP

SUDEP, een plotselinge onverwachte dood bij epilepsie, is een belangrijke oorzaak van mortaliteit bij epilepsiepatiënten. Mensen met een verstandelijke beperking en ernstige therapieresistente epilepsie kunnen zelfs 20% van hun leven lang het risico lopen om te overlijden aan epilepsie. Hoewel er 's nachts verschillende technieken zijn om patiënten te monitoren, worden nog steeds veel aanvallen over het hoofd gezien.

Hartslag en schokbewegingen

Consortiumonderzoekers hebben daarom een armband ontwikkeld die twee essentiële kenmerken van ernstige aanvallen herkent: een abnormaal snelle hartslag en ritmische schokbewegingen. In dergelijke gevallen stuurt de armband een draadloos alarm naar zorgverleners of verpleegkundigen.

Nightwatch

Het onderzoeksteam testte prospectief de armband, bekend als Nightwatch, bij 28 verstandelijk gehandicapte epilepsiepatiënten over een gemiddelde van 65 nachten per patiënt. De armband was beperkt tot het afgeven van een alarm in het geval van een ernstige aanval. De patiënten werden ook gefilmd om te controleren of er valse alarmen of aanvallen waren die de Nightwatch mogelijk had gemist. Deze vergelijking toont aan dat de armband 85 procent van alle ernstige aanvallen detecteerde en 96% van de ernstigste (tonisch-clonische aanvallen), wat een bijzonder hoge score is.

Bedsensor

Ter vergelijking, de huidige detectiestandaard, een bedsensor die reageert op trillingen als gevolg van ritmische schokken, werd tegelijkertijd getest. Dit signaleerde slechts 21% van de ernstige aanvallen. Gemiddeld was de bedsensor daarom elke vier nachten per patiënt onnodig stil. De Nightwatch daarentegen miste gemiddeld slechts eenmaal per 25 nachten een ernstige aanval per patiënt. Verder ondervonden de patiënten niet veel ongemak van de armband en waren de verzorgers ook positief over het gebruik van de armband.

Levens redden

Deze resultaten laten zien dat de armband goed werkt, zegt neuroloog en onderzoeksleider prof. Dr. Johan Arends. De Nightwatch kan nu op grote schaal worden gebruikt door volwassenen, zowel in instellingen als thuis. Arends verwacht dat dit het aantal gevallen van SUDEP met tweederde zal verminderen, hoewel dit ook afhangt van hoe snel en adequaat zorgaanbieders of mantelzorgers op de waarschuwingen reageren. Als het wereldwijd wordt toegepast, kan het duizenden levens redden.

Consortium

De Nightwatch is ontwikkeld door een consortium met de volgende leden: Kempenhaeghe epilepsiecentrum, Technische Universiteit Eindhoven, de Stichting voor Epilepsie Instellingen in Nederland (SEIN), UMC Utrecht, het Epilepsie Fonds, patiëntenvertegenwoordigers en LivAssured. Dit bedrijf is opgericht om de Nightwatch op de markt te brengen en is sinds 2014 betrokken bij de R & D.

Twintig jaar ontwikkeling

De oprichting van de Nightwatch is geïnitieerd door Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven. De ontwikkeling heeft zo'n twintig jaar geduurd. Het principe is gebaseerd op een idee van Johan Arends en enkele van zijn collega's.

Verbeteren

Terwijl de Nightwatch nog steeds afzonderlijke alarmen genereert op basis van de twee sensoren (hartslagsensor en bewegingssensor), onderzoekt het Tele-epilepsieconsortium al hoe de twee op een slimme manier samen kunnen werken om nog betere meldingen te krijgen. Het consortium werkt ook aan het verbeteren van alarmsystemen op basis van geluid en video, die in de toekomst kunnen worden gecombineerd met alarmsystemen via de armband. Na verloop van tijd is het de bedoeling om de interpretatie van de signalen patiëntspecifiek te maken.