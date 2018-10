CPE in afvalwater van ziekenhuizen

CPE zijn bacteriën die resistent zijn tegen veel soorten antibiotica. Deze bacteriën zitten ook in ons afvalwater. Het RIVM heeft onderzocht of het zinvol is om afvalwater van ziekenhuizen te zuiveren om de verspreiding van CPE in het milieu tegen te gaan. Het blijkt dat slechts een klein deel van de bacteriën die via afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomt afkomstig is van ziekenhuizen. Deze maatregel kan er daarom niet voor zorgen dat er substantieel minder CPE in het milieu terechtkomen.