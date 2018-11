Amsterdam gaat crisisteam MC Slotervaart ondersteunen

Het crisisteam van het failliet verklaarde MC Slotervaart krijgt versterking van medewerkers van de gemeente Amsterdam. 'Dat heeft het college vandaag besloten in verband met de enorme opgave die iedereen heeft overvallen en waarvoor het crisisteam nu in korte tijd staat', zo meldt de gemeente Amsterdam dinsdagavond.

Ervaren team

'Een ervaren team van gemeenteambtenaren gaat ondersteuning bieden om het proces in goede banen te leiden. Zo kan het crisisteam van het MC Slotervaart zich volledig richten op de zorgvuldige overdracht van patiënten', aldus de gemeente.

Mogelijke doorstart

Het gemeentelijke team bestaat uit medewerkers van het Projectmanagementbureau (PMB) en de communicatiepool nafase van de Directie Communicatie. Het team heeft door zijn rol in de nafase bij crises in de gemeente Amsterdam, een uitgebreide staat van dienst in dergelijke situaties. Het team dat op 1 november is begonnen, valt onder de verantwoordelijkheid van de curator van het MC Slotervaart, en zal actief zijn tot 23 november 2018. Parallel hieraan vindt een overnameproces plaats. Op 9 november zal naar verwachting bekend worden of een (gedeeltelijke) doorstart van het MC Slotervaart mogelijk is.

Verzoek curator

Het collegebesluit volgt op het verzoek van de curator om het crisisteam van het MC Slotervaart daar waar nodig te faciliteren. Hoewel de formele rol van de gemeente binnen het stelsel van medisch specialistische zorg beperkt is, voelt het college zich betrokken bij de patiënten en medewerkers van het MC Slotervaart. Voor de patiënten maar ook voor de medische staf en het ondersteunend personeel zijn het faillissement en de gevolgen daarvan zeer ingrijpend.

Grote waardering

Het college heeft dan ook grote waardering voor de wijze waarop het personeel en alle betrokken partijen zich inzetten om patiënten zorgvuldig over te dragen aan andere ziekenhuizen en behandelaars. Op 2 november jl. heeft de wethouder Zorg tijdens een overleg met de meest betrokken partijen onder wie minister Bruins (Medische Zorg) nadere afspraken gemaakt over deze veilige overdracht van patiënten en de beschikbaarheid van zorg.

Behoud zorgpersoneel

Daarnaast zet het college zich in voor voldoende en kwalitatief goede medisch specialistische zorg in de stad en voor het behoud van zorg- en ondersteunend personeel voor Amsterdam. Zo helpen zorgkoepel SIGRA, het Werkgeversservicepunt van het UWV en de gemeente het personeel van het MC Slotervaart bij het organiseren van inkomen en het begeleiden naar ander werk.