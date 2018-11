EU-subsidie voor onderzoek naar mechanismen van ziekte en levensduur

Een onderzoeksnetwerk, waarin ook Ellen Nollen van het UMCG deelneemt, heeft een EU-subsidie gekregen van 4 miljoen euro. Het netwerk, HealthAge genaamd, gaat hiermee onderzoek doen naar de mechanismen die ziekte en levensduur bepalen of beïnvloeden. Met de subsidie kan het netwerk 15 jonge onderzoekers aantrekken. Het netwerk is een internationaal samenwerkingsverband van 11 universiteiten, 4 andere laboratoria en 6 partnerorganisaties uit 10 Europese landen.

Het onderzoek dat vanuit het netwerk wordt opgezet, richt zich vooral op nieuwe benaderingen tegen leeftijdsgerelateerde ziekten en valt uiteen in verschillende deelonderzoeken. Moleculair bioloog Ellen Nollen leidt een van deze deelonderzoeken. Haar werk richt zich op het begrijpen van de moleculaire basis van leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekten als alzheimer, huntington of parkinson. In dit onderzoek wil zij de precieze rol identificeren van erfelijke factoren die gewone eiwitten schadelijk maken in dergelijke ziekteprocessen. Ook wil zij nagaan hoe deze kennis is te vertalen naar nieuwe therapeutische strategieën.

Het subsidiebedrag is door de EU verstrekt in het kader van het Marie Sklodowska-Curie programma. Dit programma wil jonge, beginnende onderzoekers de kans geven om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen. Onderdeel van de opleiding van de jonge onderzoekers zijn o.a. multidisciplinaire workshops en jaarlijkse netwerkbijeenkomsten. De werving voor deze 15 onderzoekers begint in december. Voorwaarde voor de subsidie is dat bij de projecten meerdere organisaties uit verschillende Europese landen betrokken zijn en dat er een nauwe samenwerking is tussen onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.