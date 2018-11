'Chronische stress bij kinderen kan op latere leeftijd zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen'

Early Life Stress

Als chronische stress tijdens de zwangerschap of de kindertijd (0-18 jaar) voorkomt, noemen wij dit Early Life Stress. Early Life Stress tast de ontwikkeling van hersenen en organen van kinderen aan en kan op latere leeftijd zelfs zorgen voor serieuze gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, depressie en verslaving. Amerikaans onderzoek toont al aan dat er een verklaringsmodel kan zijn over hoe stressoren zich vertalen naar disfunctioneren, ziekte en ongezondheid. In Nederland is nog weinig onderzoek naar chronische stress bij kinderen gedaan.

Literatuuronderzoek gestart

Het NCJ is daarom gestart met literatuuronderzoek naar (de gevolgen) van Early Life Stress, met een focus op de biologische aspecten van stress. Ook is - in samenwerking met Universiteiten - een aanvraag ingediend voor meer onderzoek via de Nationale Wetenschapsagenda. In februari 2019 verschijnt een publicatie met onderzoeksresultaten. En we zijn er nog lang niet. Meer onderzoek en duiding, een brede maatschappelijke discussie en preventieve aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien. En kunnen we zo dure, vaak veel zwaardere vormen van gezondheidszorg op latere leeftijd voorkomen.

JGZ

‘De jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan een krachtig bondgenoot zijn bij het aanpakken van problemen als Early Life Stress. Met haar fijnmazig netwerk van slimme professionals die betrokken zijn bij de leefwereld van ouders en kinderen en met een bevlogen landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda kan zij samen met anderen in het jeugddomein het verschil maken. Preventie is onmisbaar en relevanter dan ooit. De jeugdgezondheidszorg daarmee dus ook.’ Igor Ivakic, directeur NCJ.