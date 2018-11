In laboratorium aangepast virus doodt alleen kankercellen

Wetenschappers van het Oxford Centre hebben een virus zodanig aangepast dat het in staat is om niet alleen kankercellen met een eiwit te doden maar ook om aangrenzende cellen aan te vallen en te doden die worden misleid om de kanker af te schermen van het immuunsysteem.

Dual-action virus

De onderzoekers, die voornamelijk werden gefinancierd door het MRC en Cancer Research UK, zeggen dat als verder testen de veiligheid van het aangepaste dual-action virus bevestigen, dat ze tot nu toe alleen nog in monsters van menselijke kanker en in muizen hebben getest, vervolgens volgend jaar bij mensen met carcinomen kan worden getest.

Gezonde cellen onaangetast

In deze studie, gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Research, gebruikten de onderzoekers een virus genaamd enadenotucirev, dat al in klinische studies voor de behandeling van carcinomen wordt gebruikt. Het is gemaakt om alleen kankercellen te infecteren, waardoor gezonde cellen onaangetast blijven.