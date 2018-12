Jumbo haal Brabantse metworst uit de schappen

Jumbo haalt per direct Brabantse metworst met EAN 2324616000000 en EAN 2240010000000 uit de schappen. De Brabantse metworst kan mogelijk besmet zijn met de salmonella bacterie (type Salmonella Goldcoast).

Jumbo vraagt klanten om de Jumbo Brabantse metworst met EAN 2324616000000 en THT van 5-1-2019 en de Jumbo Brabantse metworst met EAN 2240010000000 en THT van 3-12-2018 of later niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels.

Het consumeren van de genoemde producten kan een gevaar vormen voor de gezondheid. Vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Het betreft de volgende producten:



Product Jumbo Brabantse metworst

EAN code: 2324616000000

THT: 5-1-2019



Product Jumbo Brabantse metworst

EAN-code: 2240010000000

THT: 3-12-2018 of later



Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.