Fors aantal meer ouderen beland in ziekenhuis met hoofdletsel

In 2016 werden ongeveer 9 duizend 65-plussers opgenomen in het ziekenhuis met hoofdletsel, 31 procent meer dan in 2013. Het aantal ouderen nam ook toe in deze periode, maar minder snel. 'De belangrijkste oorzaak van het hoofdletsel is een val in en om het huis', zo laat het CBS op basis van nieuwe cijfers donderdag weten.

Hoofdletsel

In totaal hadden ongeveer 24 duizend inwoners van Nederland in 2016 een klinische ziekenhuisopname vanwege hoofdletsel, een toename van 13 procent ten opzichte van drie jaar eerder. Het aantal 65-plussers is van 2013 tot 2016 gegroeid met 9 procent. Ook als hiermee rekening wordt gehouden, komt hoofdletsel bij deze groep steeds meer voor. Bij hoogbejaarden komen hoofdletsels vaker voor dan bij jongere 65-plussers. In 2013 werden 46 op de 10 duizend 80-plussers met hoofdletsel opgenomen in het ziekenhuis en dat nam toe tot 56 in 2016. Bij de 65- tot 80-jarigen groeide dit aantal van 14 naar 18 per 10 duizend personen.

Meer hoofdletsel door een val in en om het huis

Bij personen van 65 jaar en ouder steeg met name het aantal opnamen voor niet-gespecificeerde hoofdletsels, van 875 in 2013 naar 2 960 in 2016. In 80 procent van de gevallen waren deze hoofdletsels veroorzaakt door een val, meestal in en om het huis. Bij 15 procent was een vervoersongeval de oorzaak. Dit patroon veranderde niet tussen 2013 en 2016.

Ook een toename fatale vallen ouderen

Vallen is al jarenlang de belangrijkste oorzaak van hoofdletsel bij ouderen. Het aantal klinische ziekenhuisopnamen hiervoor stijgt sinds de eeuwwisseling. Ook het aantal dodelijke vallen neemt toe, met name bij 90-plussers. Tussen 2013 en 2016 is het aantal dodelijke slachtoffers van een val bij deze ouderen met 39 procent gestegen tot 1 308.

Minder personen opgenomen in het ziekenhuis

Het totale aantal ziekenhuisopnamen in Nederland nam tussen 2013 en 2016 af van 3,9 miljoen naar 3,3 miljoen. Dat kwam door een daling van het aantal dagopnamen. Ook daalde het aantal personen dat werd opgenomen in het ziekenhuis, van 2,2 miljoen in 2013 tot 2 miljoen in 2016. De gemiddelde verpleegduur bij klinische opnamen bleef in deze periode gemiddeld 5,2 dagen, na een jarenlange daling.