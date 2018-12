‘Minister Bruins moet optreden tegen importeurs van tijgermuggen’

Tijgermuggen kunnen meer dan 20 virusziekten overdragen op mens en dier, zoals dengue en zika. Voor deze ziekten zijn vaak geen vaccins of medicijnen beschikbaar en ze kunnen soms tot de dood leiden. Overdracht van ziekte kan ook gebeuren zonder dat de mug eerst een besmette persoon heeft gebeten, doordat ‘moedermug’ virussen kan overdragen op haar nageslacht.

Van import van tijgermuggen door bandenbedrijven is volgens het platform in ieder geval sprake in Etten-Leur, Lelystad, Noordoostpolder, Almere, Montfoort, Hardenberg, Assen en Weert. In laatstgenoemde gemeente is de tijgermug zelfs al gevestigd.

Naar het oordeel van het platform kunnen in ieder geval de vondsten in Amstelveen, Lansingerland en Westland toegeschreven worden aan bedrijven die Lucky bamboo importeren.

“Door de invoer van gebruikte banden en Lucky bambooplantjes die besmet zijn met tijgermuggen, handelen die bedrijven in strijd met de Warenwet en de Wet publieke gezondheid,” aldus Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. Het platform heeft daarom aan de minister gevraagd om handhavend tegen de bedrijven op te treden.

“Het is al te zot voor woorden dat de rijksoverheid jaarlijks 2 miljoen euro belastinggeld spendeert aan monitoring en bestrijding; maatregelen die eigenlijk tot de verantwoordelijkheid van de bedrijven behoren. Maar als de overheid vervolgens niet eens optreedt tegen bedrijven die de regelgeving aan laars lappen, is het helemaal treurig gesteld,” aldus Reinhold.