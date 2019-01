Kortstondig smog door vuurwerk

In de eerste uren van 2019 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.