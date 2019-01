Traumachirurgen: 90 vuurwerkslachtoffers waaronder 32 kinderen

Iets minder slachtoffers

'Het totaal aantal slachtoffers dat gezien is door een traumachirurg, is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar waren er in totaal 90 patiënten versus 95 patiënten vorig jaar', aldus de NVT.

Bij 30 procent blijvende schade

Bijna 30% van de vuurwerkslachtoffers moest dezelfde nacht of de volgende dag geopereerd worden. Bij 30%, waaronder 7 kinderen, is er waarschijnlijk sprake van blijvende schade. Hierbij gaat het om amputaties van handen of vingers, blijvend functieverlies van handen of ogen en permanente littekens door diepe brandwonden. Bijna de helft van de slachtoffers (44%) had het vuurwerk niet zelf afgestoken, maar was als omstander gewond geraakt.

Knalvuurwerk bij 50% oorzaak

In 50% van alle vuurwerkverwondingen ging het om knalvuurwerk, in 32% om siervuurwerk. In 15% van de gevallen werd aangegeven dat er sprake was van illegaal vuurwerk en in 36% van legaal vuurwerk. In 49% van de gevallen bleek het onbekend of het legaal of illegaal was.

Kwart al gewond voor 18.00 uur

Verder viel op dat 25% van de slachtoffers al gewond was op 31 december vóór 18.00 uur, het tijdstip waarop er officieel gestart mag worden met het afsteken van vuurwerk. Vorig jaar was dit slechts 8%. Gezien de hoeveelheid slachtoffers en het feit dat een groot deel onschuldige omstander is, pleit de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie voor een verbod op consumenten vuurwerk.