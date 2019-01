Ongezonde eetgewoontes hangen samen met depressie

Depressie en ongezond eten gaan hand in hand. Dit concluderen diëtiste Deborah Gibson-Smith en psycholoog Nadine Paans van het Amsterdam UMC in hun onderzoeken naar de rol van voeding bij depressie.

Vaker hartige snacks

Paans: ‘Het hebben van een depressie beïnvloedt wat en waarom mensen eten. Zo hangt depressie bijvoorbeeld samen met het vaker eten van hartige snacks.’ De twee onderzoekers promoveren een dag na elkaar bij het Amsterdam UMC, Paans op 11 februari en Gibson-Smith op 12 februari.

Obesitas

Obesitas en depressie komen beide veel voor in Nederland. Depressie treft een op de vijf mensen in ons land terwijl een derde van de Nederlanders overgewicht heeft of zelfs obees is. Het is bekend dat depressie en overgewicht vaak samen voorkomen, maar hoe ze precies samenhangen en welke factoren hierbij een rol spelen is nog onduidelijk. ‘Om dit te onderzoeken ging in 2014 het MooDFOOD project van start. Hierin wordt de rol van voeding, voedinggerelateerd gedrag en obesitas bij depressie onderzocht’, vertelt Paans.

Eetpatroon

Diëtiste Gibson-Smith focust zich in haar onderzoek op de relatie tussen obesitas en voeding met depressie. In haar onderzoek onder bijna 3000 deelnemers toont ze aan dat mensen die lijden aan een depressie ongezondere eetpatronen hebben dan mensen zonder depressie. ‘Vooral lage innames van groenten en volkoren granen hangen samen met een ernstige depressie’, vertelt ze.

Snacks

Psycholoog Paans richt zich meer op de relatie tussen verschillende eetstijlen en depressie. Zij toont aan dat mensen met een depressieve stoornis vaker last hebben van emotioneel en extern eten. Emotioneel eten is het gevolg van negatieve emoties. Extern eten gaat over het eten naar aanleiding van signalen uit de omgeving, bijvoorbeeld het ruiken van iets lekkers. ‘Daarnaast vond ik dat depressie samenhangt met het vaker eten van hartige snacks’, vertelt Paans. Dit komt waarschijnlijk door het verhoogde externe eten bij depressieve mensen waardoor ze dus vaker naar hartige snacks grijpen dan niet depressieve mensen.

Coaching

‘Ons onderzoek suggereert dat er een relatie is tussen ongezonde eetgewoontes en depressie’, zegt Gibson-Smith. Ze legt uit dat het verbeteren van eetgewoontes door bijvoorbeeld leefstijlcoaching mogelijk kan bijdragen aan het verminderen van depressie. Paans: ‘Met ons onderzoek werken we hopelijk toe naar zo optimaal mogelijke, op maat gemaakte behandelingen die depressie en overgewicht een halt toe kunnen roepen.’