UMCG start onderzoek naar tevredenheid vrouwen over hun borsten

Drie afdelingen van het UMCG starten een onderzoek naar de tevredenheid van vrouwen over hun borsten. Het gaat hierbij om vrouwen die nooit geopereerd of behandeld zijn aan hun borsten. Met de resultaten van dit onderzoek wil de afdeling plastische chirurgie de zorg aan vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad en die een borstreconstructie hebben ondergaan, verder verbeteren. Om te kunnen beoordelen hoe geslaagd een borstreconstructie is, wil de afdeling meer inzicht krijgen in hoe tevreden vrouwen over het algemeen met hun borsten zijn.