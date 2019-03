Jaarlijks krijgen nog steeds 14.000 mensen darmkanker

Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Dat terwijl uit het grootste onderzoek ooit naar kankerpreventie blijkt dat er keuzes in voeding en leefstijl zijn waarmee de kans op darmkanker verkleind kan worden. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept iedereen in Nederland op om de beste adviezen uit onderzoek op te volgen.

Cijfers over darmkanker in Nederland

Darmkanker is nog altijd een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Bij zowel mannen als vrouwen staat het op de derde plaats van kankersoorten met de meeste nieuwe gevallen per jaar. In 2018 werd 56 procent van de nieuwe gevallen van darmkanker vastgesteld bij mannen en 44 procent bij vrouwen. In 2018 is het aantal nieuwe gevallen van darmkanker bij mannen met 20 procent gestegen ten opzichte van het jaar 2008; bij vrouwen ging het om 11 procent.

Cijfers over darmkanker wereldwijd

Wereldwijd werden er in 2018 meer dan 1,8 miljoen nieuwe gevallen van darmkanker vastgesteld. Nederland staat op nummer 10 op de lijst van landen waar darmkanker het meeste werd geregistreerd. Wereldwijd neemt het aantal nieuwe gevallen van darmkanker toe. Als de huidige ontwikkeling zich voortzet zal in het jaar 2030 het aantal nieuwe gevallen van darmkanker naar schatting stijgen met meer dan een derde.

Adviezen voor preventie

Bij darmkanker spelen voeding en leefstijl een belangrijke rol. Dat wordt wederom bevestigd door het grootste onderzoek ooit op dit gebied dat uitgevoerd is door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in samenwerking met internationale experts. Voor dit onderzoek is al het beschikbare bewijs wereldwijd naar voeding, gewicht en lichaamsbeweging in relatie tot het risico op darmkanker geanalyseerd.

Wat het risico op darmkanker verhoogt:

Bewerkt vlees eten, zoals ham en salami

Te veel rood vlees eten (meer dan 500 gram per week, gewicht na bereiding), zoals rund- en varkensvlees

Overgewicht of obesitas hebben

Twee of meer glazen alcohol per dag drinken

Roken

Wat het risico op darmkanker verlaagt:

Volkorengraanproducten eten, zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst

Meer vezelrijke voeding eten, naast meer volkoren ook meer groente en fruit

Meer bewegen, alle vormen van lichaamsbeweging tellen mee

Een gezond gewicht behouden

Oproep tot actie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept iedereen in Nederland op om de nieuwste adviezen voor de preventie van kanker te raadplegen op wkof.nl/aanbevelingen en op te volgen. Hiermee kan de kans op de meest voorkomende kankersoorten worden verkleind, waaronder darmkanker. Ook kunnen mensen voor adviezen over darmkanker terecht op wkof.nl/darmkanker.

José Breedveld-Peters, Coördinator Voeding en Kanker en Diëtist Oncologie bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Geen enkele leefstijl biedt garanties tegen kanker, maar het wetenschappelijk bewijs laat duidelijk zien dat we de kans op kanker kunnen verkleinen. Dat is goed nieuws, want dit betekent dat we zelf in actie kunnen komen om onze kans op darmkanker te verkleinen. Wij zetten ons al 25 jaar lang in om mensen te informeren over voeding, leefstijl en kanker. Bezoek onze website wkof.nl/darmkanker en lees de beste adviezen uit wetenschappelijk onderzoek voor het verkleinen van de kans op darmkanker. Een handig hulpmiddel hierbij is ons voorlichtingsmodel op basis van stoplichtkleuren waarmee u aan de hand van de kleuren groen, oranje en rood snel en makkelijk kunt zien wat de gezonde keuzes zijn in voeding en leefstijl.”