GGD nodigt jongeren uit voor vaccinatie tegen meningokokkenziekte ACWY

Met de slogan 'Deel dit niet met je vrienden' nodigen het RIVM en de GGD Hart voor Brabant jongeren uit om de prik tegen meningokokkenziekte ACWY te halen. In het totaal ontvangen zo'n 60.000 jongeren in onze regio een uitnodiging voor de vaccinatie. Vanaf 28 maart 2019 bieden wij de vaccinatie tegen meningokokkenziekte in 12 groepssessies aan. Jongeren ontvangen thuis een brief met een oproepkaart van het RIVM. Jongeren geboren in 2001, 2002 en jongeren geboren tussen 1 januari en 1 mei 2004 nodigt het RIVM in de komende weken uit. In mei en juni ontvangen jongeren geboren in 2003 en 2005 een uitnodiging.

Voor de GGD Hart voor Brabant is dit een van de grootste inentingscampagnes in de afgelopen 10 jaar. Nadat vorig jaar al zo'n 8.100 jongeren van 14 jaar (geboren tussen 1 mei en 31 december 2004) werden uitgenodigd voor een vaccinatie, zijn dit jaar alle andere jongeren geboren tussen januari 2001 en december 2005 aan de beurt om een inenting te halen. Daarnaast vaccineert de GGD Hart voor Brabant in dezelfde periode ook nog ongeveer 5.500 meisjes voor de ‘reguliere’ HPV vaccinatie: de prik tegen baarmoederhalskanker. “De voorbereidingen zijn in volle gang", vertelt projectleider Marjolène van Poppel van de GGD Hart voor Brabant. “Grootschalige inentingscampagnes zijn ons niet onbekend, maar het gaat nu wel om veel meer mensen”. “Alle collega's die mogen vaccineren, helpen mee”, vertelt Marjolène, “maar behalve voor de inenting zelf, hebben we ook mensen nodig voor het klaarmaken van de injecties, de coördinatie van een sessie, het ontvangst en de administratie. Zo gaan wij als GGD’ers sámen de uitdaging aan om jongeren te beschermen tegen de vier typen van de meningokokkenbacterie, en dat doen we graag.”

Vaccinatiesessies in Den Bosch, Boxmeer, Tilburg, Oss, Schijndel en Waalwijk

Om alle jongeren in een korte periode een prik tegen meningokokkenziekte ACWY te kunnen geven, vaccineert de GGD Hart voor Brabant op zes verschillende plaatsen verspreid door het werkgebied. Jongeren kunnen voor een prik naar Den Bosch, Boxmeer, Tilburg, Oss, Schijndel of Waalwijk. We bezoeken iedere locatie twee keer in twee periodes. De eerste periode is van 28 maart tot 19 april. De tweede periode is van 17 mei tot 28 juni. Het vaccinatierooster van de eerste periode is te vinden op de website van de GGD via: www.ggdhvb.nl/meningokokken.

Vaccinaties inhalen

Vaccineren tegen infectieziekten is in Nederland niet verplicht. Hierdoor kan het dat je bedoeld of onbedoeld een bepaalde vaccinatie mist. Tot de leeftijd van 18 jaar kan je nog kosteloos vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgen. Jongeren die vorig jaar hun prik tegen meningokokkenziekte ACWY hebben gemist kunnen deze inhalen tijdens deze vaccinatiecampagne. En jonge vrouwen die de vaccinatie tegen baarmoederhalskaker onbedoeld hebben gemist, kunnen deze prik inhalen. Op de dagen dat de GGD vaccineert tegen meningokokkenziekte bieden we ook de prik tegen baarmoederhalskanker aan. Het vaccin tegen baarmoederhalskanker prikken we dan in de andere bovenarm.