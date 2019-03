Alle drie The Voice-formats voor minimaal drie jaar vast bij RTL

Op 8 maart maakt RTL een eind aan de speculaties over waar The Voice vanaf volgend seizoen te zien is. Zowel ‘The voice of Holland’, ‘The Voice Kids’ als ‘The Voice Senior’ zijn minimaal de komende drie jaar te zien bij RTL 4. Martijn Krabbé is de constante presentatiefactor in de drie formats. ‘The voice of Holland’ presenteert hij samen met Chantal Janzen. Hij neemt de presentatie van ‘The Voice Senior’ op zich met Lieke van Lexmond en Jamai Loman staat zij aan zij met Martijn bij ‘The Voice Kids’.

Sven Sauvé, CEO RTL: “Als er een format is dat fans kent van alle leeftijden, dan is het wel The Voice. Alle drie de edities hebben een eigenheid die past bij RTL en daar hebben we samen met Talpa ook hard aan gebouwd de afgelopen tien jaar. Het zijn en blijven prachtige en sterke programma’s, waarbij we van jong tot oud de kans geven hun droom waar te maken: een podium voor hun zangtalent. Verder blijven we bouwen aan groot entertainment. De volgende twee wereldhits staan al klaar voor de Nederlandse kijker bij RTL 4: ‘The Masked Singer’ en ‘All Together Now’.”

Net als afgelopen jaar wordt in augustus het Voice-seizoen geopend met de jongste editie van de drie: 'The Voice Senior'. Vanaf november gevolgd door het tiende seizoen van 'The voice of Holland'. Na dit jubileumseizoen gaat direct 'The Voice Kids' van start. De samenstelling van de coaches in 'The voice of Holland', 'The Voice Senior' en 'The Voice Kids' wordt later bekendgemaakt.

'The Voice' wordt geproduceerd door Talpa.