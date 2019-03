Schimmels op veel plaatsen in zwembad aanwezig

In het zwembad zijn schimmels op veel plaatsen aanwezig, vooral in nauwe ruimtes zoals een doorgang van de kleedkamers naar de doucheruimte. Dat blijkt maandag uit het promotieonderzoek van Yuli Ekowati van de Universiteit Utrecht.

Te veel chloor

Ook bleek dat de huidige desinfectiemethode, het gebruik van veel chloor, wellicht niet de meest effectieve methode is. Chloor kan reageren met urine, zweet, huidcellen, haren, geneesmiddelen en verzorgingsproducten. De producten die gevormd worden tijdens die reactie kunnen astma en irritatie van de huid, keel of ogen veroorzaken. Ekowati ontdekte een goedwerkende alternatieve methode.

Zwemmerseczeem

Schimmels die bij mensen ziekten kunnen veroorzaken, zoals zwemmerseczeem, zijn op veel verschillende plaatsen aanwezig in overdekte zwembadcomplexen. Dat ontdekte Ekowati tijdens haar promotieonderzoek. Ze vond de meeste schimmels op plaatsen waar bezoekers van het zwembad samenkomen in nauwe ruimtes, zoals doorgangen van kleedkamers naar de doucheruimtes. Op deze plaatsen kunnen bezoekers schimmelinfecties oplopen. Ook trof Ekowati vaak producten voor persoonlijke verzorging aan in verschillende typen zwembaden.

Belang van hygiëne

Er zijn geen regels voor hoeveel schimmels, geneesmiddelen (zoals ibuprofen), en verzorgingsproducten (zoals zonnebrandcrème) aanwezig mogen zijn in zwembadwater. Om te voorkomen dat grote hoeveelheden van deze stoffen die in het water terechtkomen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van zwemmers, moeten mensen zich bewust zijn van het belang van hygiënisch gedrag. Denk aan douchen voor het zwemmen, het dragen van sandalen en niet zwemmen bij besmettelijke huidziekten of wonden.

Betere desinfectie

Chloor wordt gebruikt om zwembadwater te desinfecteren. Echter kan chloor reageren met urine, zweet, huidcellen, haren, geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Tijdens deze reactie worden bijproducten gevormd, die astma en irritatie van huid, keel of ogen kunnen veroorzaken. Het is daarom belangrijk om de vorming van deze bijproducten zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door minder chloor te gebruiken. Ekowati’s onderzoek liet zien dat dit mogelijk is door gebruik van een alternatieve desinfectiemethode in combinatie met weinig chloor. De desinfectie van het zwembadwater was net zo goed als de standaard reiniging met de gebruikelijke hoeveelheid chloor. De verwijdering van geneesmiddelen en verzorgingsproducten was zelfs beter.