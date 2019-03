Iets meer tuberculosepatiënten in Nederland

In 2018 waren er 806 tbc tuberculose -patiënten in Nederland. Dit is 3% meer dan in 2017 (784). 469 tbc-patiënten hadden longtuberculose, waarvan 204 de meest besmettelijke vorm (open tuberculose). Bij de overige 337 patiënten presenteerde de tbc zich buiten de longen. Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Het grootste deel van de Nederlandse tbc-patiënten komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt. In 2018 komt de grootste groep tbc-patiënten uit Eritrea. De behandeling van tbc bestaat uit een combinatie van verschillende soorten antibiotica. Bij zeven patiënten kwam een ernstige vorm van resistentie tegen antibiotica voor. Bij 1.375 personen is in 2018 een latente tuberculose-infectie gemeld. Dat betekent dat je wel besmet bent geraakt met de tbc-bacterie maar er niet ziek van bent.

Tuberculose is een meldingsplichtige infectieziekte en wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden (latente tbc-infectie). Later kan de ziekte alsnog optreden. Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte.

Behandeling

Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica. De behandeling duurt lang. Patiënten moeten minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen.