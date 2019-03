Autismeweek 2019: Autisme werkt!

Mensen met autisme bezitten vaak waardevolle kwaliteiten, zoals oog voor detail, talent voor techniek, zorgvuldigheid, loyaliteit en eerlijkheid. Helaas maken op dit moment nog te weinig werkgevers hier gebruik van. Minimaal 55 procent van de volwassenen met autisme heeft geen werk, tegen 3.6 procent van de algemene beroepsbevolking. Opvallend genoeg is dit percentage de afgelopen jaren niet veranderd, ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt.

Momenteel zijn er 240.000 openstaande vacatures, terwijl er tienduizenden mensen met autisme thuiszitten - mensen die veelal graag willen meedoen op de arbeidsmarkt. Dit vinden wij als Nederlandse Vereniging voor Autisme onacceptabel. Wij roepen werkgevers op om ook mensen met autisme een kans te geven.

Als vereniging merken wij dat onbekendheid met autisme vaak voor een drempel zorgt bij werkgevers. Regelmatig durven mensen met autisme tijdens een sollicitatiegesprek dan ook niet aan te geven dat ze autisme hebben, uit angst niet aangenomen te worden. Ook durven ze lang niet altijd open te zijn over hun autisme als ze een baan eenmaal hebben, waardoor zij niet zichzelf kunnen zijn. Dit kan leiden tot stress en angst. Meer kennis over autisme bij werkgevers zou deze barrières kunnen wegnemen.

Belangrijk is dat werkgevers gaan inzien dat mensen met autisme beschikken over specifieke talenten en vaardigheden die meerwaarde kunnen hebben voor hun bedrijf. De aanpassingen die sommige werknemers met autisme nodig hebben zijn doorgaans vrij makkelijk te realiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zaken als het dempen van te felle lichten, het bieden van structuur of een vaste werkplek.

Tijdens de Autismeweek zullen er in het hele land activiteiten plaatsvinden rond het thema Autisme werkt! Op Wereld Autisme Dag dinsdag 2 april zal Femke Dijkstra, één van de oprichters van detacheringsbureau Brunel, met een ‘gongceremonie' de in Amsterdam gevestigde Europese aandelenbeurs Euronext openen, om daarmee officieel de Autismeweek in te luiden. Door middel van het initiatief AUT in the Brunel office, wil het detacheringsbureau werknemers met autisme tijdens de Autismeweek kennis laten maken met Brunel.

Verder zal op 2 april de Autismevriendelijkheidsprijs door de NVA worden uitgereikt, aan één persoon en één organisatie die zich inzetten voor de participatie van mensen met autisme.

Een overzicht van een groot aantal activiteiten tijdens de Autismeweek is te vinden op de website www.autismeweek.nl. Deze website wordt tot aan de Autismeweek dagelijks bijgewerkt met nieuwe activiteiten.

Ook wordt tijdens de Autismeweek de nieuwe website Werkwebautisme.nl gelanceerd. Deze website, opgezet door de NVA, het UMCG en de Hogeschool Rotterdam, helpt mensen met autisme om werk te vinden en behouden. Ook voor naasten, werkgevers en zorgprofessionals staat op deze site veel relevante informatie.

Tijdens de Autismeweek vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) extra aandacht voor de naar schatting 200.000 mensen met autisme in ons land. Voor meer updates verwijzen we naar onze website www.autisme.nl en naar www.autismeweek.nl