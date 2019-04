Griepepidemie voorbij

Daarmee is de griepepidemie officieel ten einde, zo meldt het Nivel. Dit betekent niet dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep. In week 12 werd nog in ruim twee derde van de neus- en keelmonsters die de peilstationshuisartsen van het Nivel afnemen bij mensen met griepachtige klachten het influenzavirus gevonden. Huisarts-epidemioloog en coördinator van de peilstations Gé Donker: ‘In het algemeen was deze epidemie wat milder dan de voorgaande. Deze epidemie duurde 14 weken, korter dan de langdurige epidemie van 18 weken het voorgaande seizoen, maar langer dan het gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar. De langst durende epidemie ooit gemeten, hield 21 weken aan in 2014/2015.’