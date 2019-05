Nieuw syndroom ontdekt

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een syndroom ontdekt dat de ontwikkeling van kinderen ernstig beperkt. De oorzaak van het syndroom is een verandering in het HNRNPR-gen. Dit gen blijkt een belangrijke rol te spelen bij ontwikkelingsprocessen in het lichaam. Een publicatie hierover verschijnt vrijdag in het wetenschappelijke toptijdschrift The American Journal of Human Genetics.