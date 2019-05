Kinkhoest vastgesteld bij ziekenhuismedewerkers

Om verdere verspreiding te voorkomen en de gezondheidsrisico’s voor patiënten en pasgeborenen te voorkomen, zijn direct passende maatregelen genomen. Zo wordt uit voorzorg antibiotica toegediend. Dit gebeurt in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid. Patiënten van wie de kans bestaat dat zij besmet zijn geraakt, huisartsen en samenwerkende zorgpartners in de regio Nijmegen worden geïnformeerd.

Wat is er aan de hand?

Bij 3 medewerkers is besmetting met kinkhoest geconstateerd. Op basis van deze informatie is besloten dat mensen die na 3 april op de afdeling verloskunde zijn geweest mogelijk risico lopen.

Op dit moment worden alle moeders die in die in deze periode op de afdeling verloskunde zijn geweest gebeld om hen te informeren. Het gaat daarbij om 200 tot 240 moeders. Is de moeder twee weken voor de bevalling of eerder gevaccineerd, dan zijn zijzelf en de baby beschermd.